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Зниклий під Дніпром 19-річний хлопець знайдений мертвим

1.1т Читати матеріал російською

У місті Першотравенську Дніпропетровської області 12 серпня знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні.

Павло Козлов пропав ще 28 липня. Його тіло без ознак життя знайшли в канаві стічної води місцевої шахти. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром знайшли мертвим 19-річного хлопця

Під Дніпром знайшли мертвим 19-річного хлопця

У день, коли його бачили востаннє, хлопець пішов купатися на водосховищі разом з друзями. Більше Павло додому не повернувся.

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Його пошуком займалися поліцейські, кінологи, рятувальники і місцеві жителі. Тіло виявили, коли зупинили скидання води в шахті. Причину смерті юнака встановлює поліція.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня в Дніпрі зіткнулися машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро людей. Зіткнення сталося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив швидку, яка з включеною сиреною мчала до лікарні.

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Україна Дніпро
Теги
зникла людина смерть Національна поліція України
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