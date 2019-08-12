У місті Першотравенську Дніпропетровської області 12 серпня знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого поліція шукала понад два тижні.

Павло Козлов пропав ще 28 липня. Його тіло без ознак життя знайшли в канаві стічної води місцевої шахти. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром знайшли мертвим 19-річного хлопця

У день, коли його бачили востаннє, хлопець пішов купатися на водосховищі разом з друзями. Більше Павло додому не повернувся.

Його пошуком займалися поліцейські, кінологи, рятувальники і місцеві жителі. Тіло виявили, коли зупинили скидання води в шахті. Причину смерті юнака встановлює поліція.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 10 серпня в Дніпрі зіткнулися машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро людей. Зіткнення сталося через водія вантажного автомобіля. Він не пропустив швидку, яка з включеною сиреною мчала до лікарні.

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