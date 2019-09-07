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8 вересня • оновлено в 11:14
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Знайшли без свідомості: на Дніпропетровщині маршрутник викинув жінку з нападом

9.7т Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині 5 вересня водій викинув з маршрутки 75-річну жінку з гіпоглікімічним приступом.

Жінка втратила свідомість і отримала травми на трасі. Про це на своїй сторінці в Facebook написала родичка постраждалої Тетяна Авдашенко, повідомляє "Дніпровська панорама".

"Тамара Михалівна поверталася з Дніпра після лікарні маршруткою в Нікополь. Благополучно купила квиток на автовокзалі та сіла в автобус. В дорозі з нею стався напад гіпоглікемії. У народі "цукрова гіпа ". Хто не знайомий з симптомами, коротко скажу, що у хворого на цукровий діабет різко падає рівень цукру в крові і мозок відключається. Що і сталося і в даному випадку. Людина починає поводитися неодекватно, а часом різко і шумно", – повідомила родичка.

Водій маршрутки

Водій маршрутки

СеверПост

Водій подумав, що жінка п'яна або зійшла з розуму і "викинув" її з маршрутки.

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"Висадив її по трасі на найближчій зупинці. Що сталося далі зовсім страшно. Жінка остаточно втратила свідомість, впала, поранилася. Слава богу, що повз проходили небайдужі люди. Вони її помітили, почали шукати в сумці телефон, так як вона була без свідомості", – зазначила жінка.

Скріншот

Скріншот

Автор поста додала, що вже написала заяву в поліцію через даний інцидент.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром водій маршрутки "Новомосковськ – Черкаське" відмовив в пільговому проїзді учаснику бойових дій, яка пред'явила посвідчення. Також він нагрубив жінці, яка висловила свою незгоду з його діями.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
діабет водій маршрутки маршрутка
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