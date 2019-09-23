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23 вересня • оновлено в 09:21
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Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

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У понеділок, 23 вересня, в Дніпрі на високій швидкості Mercedes-Benz SL 350 влетів Hyundai Tucson. Пасажирка позашляховика загинула на місці.

Аварія сталася близько 00:30 на вулиці Калиновій, повідомляє Інформатор. Уламки від автомобілів розкидало по всій дорозі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли свідки, Mercedes їхав на дуже високій швидкості і не вписався в поворот. В результаті сталося лобове зіткнення з Hyundai. Від удару легковий автомобіль викинуло на тротуар і він загорівся.

У Дніпрі сталася ДТП

У Дніпрі сталася ДТП

Інформатор

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Інших учасників ДТП госпіталізували. Правоохоронці почали з'ясовувати обставини події.

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Зіткнулися лоб в лоб: в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці. Подія трапилася 20 вересня на вулиці Дарницької.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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