Зірвався з 6 поверху: в Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка

У Дніпрі 24 січня на проспекті Героїв біля будинку №45 виявили тіло чоловіка, що не подавало жодних ознак життя.

Попередньо, смерть настала в результаті травм, отриманих при падінні з висоти. Про це повідомляє Інформатор.

Труп виявили під вікнами багатоповерхівки близько 4:50. На місце події прибули патрульні і судмедексперти.

У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка Media.az

За попередньою інформацією, померлому було 33 роки. На тілі чоловіка не знайшли видимих слідів насильства. Судмедексперти визначили у нього переломи ніг і грудної клітини. Ймовірно, вони були отримані при падінні з шостого поверху.

Пізніше з'ясувалося, що напередодні трагедії чоловік разом зі своїм другом вживали алкоголь. Був це суїцид, або ж у випадку є кримінальний характер - з'ясують правоохоронці.

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У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка інформатор

У Дніпрі біля житлового будинку виявили труп чоловіка інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 23 січня, в Дніпрі біля будинку чоловік вдарив жінку ножем у шию та зник з місця злочину. Постраждала померла в машині швидкої допомоги.

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