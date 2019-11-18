Жорстоко побили дорогою додому: у Дніпрі після 4 днів коми помер 19-річний хлопець

У Дніпрі 18 листопада в лікарні помер 19-річний кам'янчанин Олександр Полях, який був жорстоко побитий невідомою компанією 14 листопада.

За життя хлопця боролися медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Потерпілий помер, не приходячи до тями, повідомили на сторінці "Міністерство добрих справ" у Facebook.

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У день нападу Олександра доставили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму. Небайдужі мешканці Кам'янського організували збір коштів на лікування потерпілого.

Сторінка "Міністерство добрих справ" у Facebook

Сторінка "Міністерство добрих справ" у Facebook

Сьогодні стало відомо про смерть хлопця.

"Мені написали, що Саша помер. Наші співчуття його родині. Всі зібрані гроші переведемо сьогодні ввечері для організації похорону", – повідомили в групі.

Сторінка "Міністерство добрих справ" у Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху. На допомогу потерпілому викликали швидку, однак він помер до приїзду медиків. Всі обставини аварії з'ясовували правоохоронці.

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