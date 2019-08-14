Жителів Дніпропетровщини налякав ексгібіціоніст

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік повністю демонстрував свої інтимні місця перехожим.

Вдень 14 серпня жителям лівобережжя довелося спостерігати цю неприємну картину, повідомляє Событие.

За розповідями очевидців, голий чоловік у віці 40-45 років був помічений біля лівобережного каналу з боку 11-го мікрорайону.

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Він стояв обличчям до мосту, що веде через канал, і демонстрував свої статеві органи перехожим по мосту жінкам і дітям.

Чоловік перебував у місці, де немає ні підходу до води, ні місця для прийняття сонячних ванн, тому, найімовірніше, він спеціально демонстрував своє голе тіло перехожим.

На місце інциденту була викликана поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював по столиці.

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