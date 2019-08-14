Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Жителів Дніпропетровщини налякав ексгібіціоніст

877 Читати матеріал російською

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік повністю демонстрував свої інтимні місця перехожим.

Вдень 14 серпня жителям лівобережжя довелося спостерігати цю неприємну картину, повідомляє Событие.

За розповідями очевидців, голий чоловік у віці 40-45 років був помічений біля лівобережного каналу з боку 11-го мікрорайону.

Ексгібіціоніст

Ексгібіціоніст

Запорожские сенсации

Новини
У Києві голий чоловік побив 2-річну дитину посеред вулиці

Він стояв обличчям до мосту, що веде через канал, і демонстрував свої статеві органи перехожим по мосту жінкам і дітям.

Чоловік перебував у місці, де немає ні підходу до води, ні місця для прийняття сонячних ванн, тому, найімовірніше, він спеціально демонстрував своє голе тіло перехожим.

Новини
''Гнався і мастурбував'': у Мексиці голий чоловік переслідував дівчину

На місце інциденту була викликана поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював по столиці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Голі чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...