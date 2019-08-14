Жителів Дніпропетровщини налякав ексгібіціоніст

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік повністю демонстрував свої інтимні місця перехожим.
Вдень 14 серпня жителям лівобережжя довелося спостерігати цю неприємну картину, повідомляє Событие.
За розповідями очевидців, голий чоловік у віці 40-45 років був помічений біля лівобережного каналу з боку 11-го мікрорайону.
Ексгібіціоніст
Запорожские сенсации
Він стояв обличчям до мосту, що веде через канал, і демонстрував свої статеві органи перехожим по мосту жінкам і дітям.
Чоловік перебував у місці, де немає ні підходу до води, ні місця для прийняття сонячних ванн, тому, найімовірніше, він спеціально демонстрував своє голе тіло перехожим.
На місце інциденту була викликана поліція.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював по столиці.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!