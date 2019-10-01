Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 22:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу: перші подробиці

6.5т Читати матеріал російською

Правоохоронцям вдалося затримати ключового фігуранта злочинної організації, яка займалася виробництвом, зберіганням і збутом наркотичних речовин в Кривому Розі.

Ватажок наркобанди був оголошений в міжнародний розшук. Наприкінці вересня його затримали на польському кордоні, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром накрили банду наркоторговців

Під Дніпром накрили банду наркоторговців

Колаж

Новини
Суд виніс рішення у справі Вілкула у Дніпрі

На початку 2019 року на Дніпропетровщині накрили наркоугруповання, яке протягом тривалого часу в цілодобовому режимі збувало наркотики в усі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, ввели автентичну упаковку наркозасобів з маркуванням і цінником. Щодоби члени групи звітували перед так званим "бухгалтером" за кількістю збуту товарів і виручки.

У лютому поточного року в ході спецоперації оперативники накрили лідера і ще більше 20 учасників наркобізнесу. В результаті понад 60 обшуків поліція вилучила близько тисячі доз метамфетаміну, понад дев'ять тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 800 тис. гривень в різних валютах і 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар .

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу

ГУНП в Дніпропетровській області

Новини
Бочкарьову зловили з наркотиками: ЗМІ дізналися про нові порушення зірки
Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу

ГУНП в Дніпропетровській області

Один з ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном і був оголошений в міжнародний розшук. Відомо, що підозрюваний входив до трійки координаторів злочинної організації, відповідав за налагодження мережі збуту психотропів і "вербування" в ряди наркоугруповання. Наприкінці вересня він був затриманий в Польщі.

Зараз вирішується питання про екстрадицію українця на батьківщину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка "Щасливі разом" потрапила в кокаїновий скандал. У мережі з'явилося відео з затриманням поліцією російської актриси Наталії Бочкарьової з наркотиками. Його оприлюднив telegram-канал 112.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
наркотики банда поліція
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
4
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
показуха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
у него клоун отоваривался? Значит скоро будет в Минздраве!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
руденко евгений
руденко евгений
Воронов Сергей, здесь мало собеседников для вас будет, переходите...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перов Василий
Перов Василий
Главарь всей наркоты Рогулии с серебряной цепочкой? На лохлов расчитанно? Ищите с золотой в Раде))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / думки

ads pixel