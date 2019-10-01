Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу: перші подробиці

Правоохоронцям вдалося затримати ключового фігуранта злочинної організації, яка займалася виробництвом, зберіганням і збутом наркотичних речовин в Кривому Розі.
Ватажок наркобанди був оголошений в міжнародний розшук. Наприкінці вересня його затримали на польському кордоні, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під Дніпром накрили банду наркоторговців
Колаж
На початку 2019 року на Дніпропетровщині накрили наркоугруповання, яке протягом тривалого часу в цілодобовому режимі збувало наркотики в усі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, ввели автентичну упаковку наркозасобів з маркуванням і цінником. Щодоби члени групи звітували перед так званим "бухгалтером" за кількістю збуту товарів і виручки.
У лютому поточного року в ході спецоперації оперативники накрили лідера і ще більше 20 учасників наркобізнесу. В результаті понад 60 обшуків поліція вилучила близько тисячі доз метамфетаміну, понад дев'ять тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 800 тис. гривень в різних валютах і 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар .
Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу
ГУНП в Дніпропетровській області
Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу
ГУНП в Дніпропетровській області
Один з ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном і був оголошений в міжнародний розшук. Відомо, що підозрюваний входив до трійки координаторів злочинної організації, відповідав за налагодження мережі збуту психотропів і "вербування" в ряди наркоугруповання. Наприкінці вересня він був затриманий в Польщі.
Зараз вирішується питання про екстрадицію українця на батьківщину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
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