Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу: перші подробиці

Правоохоронцям вдалося затримати ключового фігуранта злочинної організації, яка займалася виробництвом, зберіганням і збутом наркотичних речовин в Кривому Розі.

Ватажок наркобанди був оголошений в міжнародний розшук. Наприкінці вересня його затримали на польському кордоні, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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На початку 2019 року на Дніпропетровщині накрили наркоугруповання, яке протягом тривалого часу в цілодобовому режимі збувало наркотики в усі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, ввели автентичну упаковку наркозасобів з маркуванням і цінником. Щодоби члени групи звітували перед так званим "бухгалтером" за кількістю збуту товарів і виручки.

У лютому поточного року в ході спецоперації оперативники накрили лідера і ще більше 20 учасників наркобізнесу. В результаті понад 60 обшуків поліція вилучила близько тисячі доз метамфетаміну, понад дев'ять тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 800 тис. гривень в різних валютах і 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар .

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу ГУНП в Дніпропетровській області

Затриманий ватажок найбільшої наркобанди Кривого Рогу ГУНП в Дніпропетровській області

Один з ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном і був оголошений в міжнародний розшук. Відомо, що підозрюваний входив до трійки координаторів злочинної організації, відповідав за налагодження мережі збуту психотропів і "вербування" в ряди наркоугруповання. Наприкінці вересня він був затриманий в Польщі.

Зараз вирішується питання про екстрадицію українця на батьківщину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

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