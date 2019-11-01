"Затиснуло по коліно": в Дніпрі в тролейбусі сталася НП з дитиною

Для маленького дніпрянина поїздка в тролейбусі №17 31 жовтня закінчилася травмою.

Ногу хлопчика затиснуло в дверях, але водій ніяк не відреагував на крики про допомогу. Про це повідомив батько потерпілого Тарас Соцков в Facebook-спільноті "Райончик".

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"Перед нами сідали дві жінки, тролейбус їхав без кондуктора і запускав тільки на передні двері. Коли жінки зайшли, почав заходити спочатку мій син. Водій-чмо закриває двері, не впевнившись, що пасажирів в дверному отворі немає, нога сина виявляється затиснута в дверях по коліно. Я хапаю сина і кричу, щоб водій зупинився, але він їде далі", - розповів Соцков.

На щастя, батько дитини швидко зреагував і врятував сина, так і не дочекавшись допомоги від шофера.

"Кричав я голосно, і я не повірю, що цей моральний ур*д не чув. Слава Богу, це був старий напіврозвалений совдепівський троль, і нога вискочила, не потягнувши дитину за собою. Як підсумок - синець на нозі, перелякана дитина і я на нервах", - поділився учасник спільноти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром собака напав на дворічну дитину. Великий собака темно-попелястого забарвлення раптово повалив хлопчика на землю і почав гризти. Від зубів хижака потерпілого врятували перехожі.

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