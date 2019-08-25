Засипали піском: в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка

Тіло знайшли в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочиваючий, коли пірнав.

тіло в піску

Померлий був пізнаний. Ним виявився зниклий безвісти 14 серпня 40-річний дніпрянин Олександр Скубицький.

15 серпня документи і особисті речі чоловіка знайшли на березі кар'єра. На місце були викликані рятувальники, які досліджували дно близько двох годин. В той день їх пошуки успіхом не увінчалися.

Наразі слідство встановлює причину і обставини смерті чоловіка.

Олександр Скубіцкій

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