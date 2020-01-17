Зарізав і пішов: у Кривому Розі чоловік холоднокровно вбив таксиста

У Кривому Розі Дніпропетровської області 48-річний чоловік убив водія таксі, тому що не міг оплатити проїзд.

Коли 72-річний таксист підвозив пасажира до місця призначення, той зізнався у відсутності грошей. В результаті між чоловіками сталася сварка, повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зловмисник дістав ніж і завдав кілька ударів в шию, груди і живіт перевізника. Подія трапилася 15 січня на одній з вулиць Центрально-Міського району.

Таксі АіФ-Україна

Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а пасажир залишив місце злочину.

Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 16 січня в Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора одного з похоронних бюро. Чоловік був поранений в живіт і помер на місці до приїзду "швидкої".

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