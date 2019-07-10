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Запустили газ і підірвали: в Дніпрі пограбували відомий банкомат

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В ніч з 9 на 10 липня в Дніпрі підірвали банкомат "Райффайзен Банк Аваль" і витягли гроші.

Вибух стався на Донецькому шосе близько третьої години ночі. Банкомат знаходився на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку, повідомляє Информатор.

За попередньою інформацією, в банкомат запустили газ, після чого всередині апарату сталося коротке замикання. Від іскри банкомат розлетівся на частини.

Вибух банкомата

Вибух банкомата

Информатор

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На момент крадіжки в терміналі було 5 касет з грошима, загальна сума яких становила близько 1 мільйона 100 тисяч гривень.

Скільки злочинцям вдалося вкрасти грошей - невідомо. Попередньо, зловмисники забрали дві касети.

Поліція шукає злочинців і з'ясовує всі обставини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі підірвали банкомат: оголошено винагороду.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вибух
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