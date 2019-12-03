Загубився в часі: у Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію

У вівторок, 3 грудня, студент одного з ВНЗ Дніпра прийняв наркотики в гуртожитку, а потім подзвонив у поліцію. На лінію "102" 17-річний хлопець повідомив, що "загубився в часі" і попросив допомогти викликати медиків.
Подія трапилася в одному з гуртожитків на Набережній Перемоги. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Дніпропетровської області у Facebook.
Студент лежав на ліжку і скаржився на самопочуття. Лікарі надали йому медичну допомогу і госпіталізували.
У Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію
Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області
Поліцейські з'ясували, що хлопець вживав наркотики разом зі своїм другом. Той розповів, що вони купили заборонену речовину у знайомого, який також живе у гуртожитку. Він підтвердив, що продав їм наркотики та показав свою марихуану патрульним.
Хлопець вживав наркотики разом із другом
Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області
У потерпілого був дуже високий тиск
Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області
Студенти купували наркотики в гуртожитку
Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області
Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі 5 листопада у студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив неповнолітній дівчині з травматичного пістолета в голову.
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