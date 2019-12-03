Загубився в часі: у Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію

У вівторок, 3 грудня, студент одного з ВНЗ Дніпра прийняв наркотики в гуртожитку, а потім подзвонив у поліцію. На лінію "102" 17-річний хлопець повідомив, що "загубився в часі" і попросив допомогти викликати медиків.

Подія трапилася в одному з гуртожитків на Набережній Перемоги. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Дніпропетровської області у Facebook.

Студент лежав на ліжку і скаржився на самопочуття. Лікарі надали йому медичну допомогу і госпіталізували.

У Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області

Поліцейські з'ясували, що хлопець вживав наркотики разом зі своїм другом. Той розповів, що вони купили заборонену речовину у знайомого, який також живе у гуртожитку. Він підтвердив, що продав їм наркотики та показав свою марихуану патрульним.

Хлопець вживав наркотики разом із другом Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області

У потерпілого був дуже високий тиск Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області

Студенти купували наркотики в гуртожитку Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі 5 листопада у студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив неповнолітній дівчині з травматичного пістолета в голову.

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