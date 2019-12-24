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24 грудня • оновлено в 13:24
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За їжу: в Кривому Розі чоловіки по-звірячому забили друзів до смерті

1.5т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків забили двох знайомих до смерті через нібито крадіжку їжі та техніки.

Подія трапилася в ніч на 23 грудня, коли компанія розпивала спиртні напої. В результаті між ними сталася бійка, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зловмисники завдали численних ударів ногами і руками в різні частини тіла. Від отриманих травм чоловіки померли на місці.

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Місцевих жителів 26, 27 і 47 років затримали правоохоронці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Кривому Розі чоловіки забили друзів до смерті

У Кривому Розі чоловіки забили друзів до смерті

Пункт А

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали підозрюваних в замаху на вбивство на замовлення. У січні 2019 року один з членів угруповання розстріляв авто з водієм і пасажиром з гранатомета.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
вбивство
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Укpaиньзьке миp.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даёшь к концу года миллион смердячих хох-ло-рагулей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники больные резвятся.
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