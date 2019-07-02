ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Як в кіно! У Дніпрі поліція затримала чоловіка-викрадача дитини

202Читати матеріал російською

У Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину у колишньої співмешканки. Поліцейські спіймали викрадача, коли той намагався втекти на таксі. Дівчинку забрали силою та повернули матері.

Увечері 1 липня в поліцію зателефонувала жінка і повідомила про зникнення дитини. За її словами, колишній співмешканець скористався зручним моментом і відвіз дитину в невідомому напрямку. Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі викрали однорічну дівчинку

У Дніпрі викрали однорічну дівчинку

tolknews.ru

Як розповіла мама дівчинки, пізніше викрадач подзвонив і сказав, що збирається везти дитину на автовокзал, щоб виїхати в інше місто.

Опитавши свідків на вокзалі, поліція з'ясувала, що схожий чоловік з дитиною сів у автобус "Дніпро-Одеса". Поліцейські перехопили автомобіль, але викрадача там не виявилося.

Новини
Заштовхали у багажник та вивезли: у центрі Києва викрали людину

Пошуки тривали і незабаром на проспекті Гагаріна патрульні побачили чоловіка схожого за прикметами. Він помітив поліцію і намагався виїхати на таксі. Поліцейські заблокували машину і забрали дитину силою. Чоловік не хотів добровільно віддавати дівчинку, пручався і кричав.

Дитину повернули матері цілою і неушкодженою. Викрадача доставили в Новокодацьке відділення поліції і передали слідчим.

У Дніпрі викрали дівчинку

У Дніпрі викрали дівчинку

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині 53-річний чоловік ґвалтував власну внучку. З такою заявою звернулася в поліцію мати дівчинки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
викраденнядитинапатрульна поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel