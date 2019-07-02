Як в кіно! У Дніпрі поліція затримала чоловіка-викрадача дитини

У Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину у колишньої співмешканки. Поліцейські спіймали викрадача, коли той намагався втекти на таксі. Дівчинку забрали силою та повернули матері.

Увечері 1 липня в поліцію зателефонувала жінка і повідомила про зникнення дитини. За її словами, колишній співмешканець скористався зручним моментом і відвіз дитину в невідомому напрямку. Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі викрали однорічну дівчинку tolknews.ru

Як розповіла мама дівчинки, пізніше викрадач подзвонив і сказав, що збирається везти дитину на автовокзал, щоб виїхати в інше місто.

Опитавши свідків на вокзалі, поліція з'ясувала, що схожий чоловік з дитиною сів у автобус "Дніпро-Одеса". Поліцейські перехопили автомобіль, але викрадача там не виявилося.

Пошуки тривали і незабаром на проспекті Гагаріна патрульні побачили чоловіка схожого за прикметами. Він помітив поліцію і намагався виїхати на таксі. Поліцейські заблокували машину і забрали дитину силою. Чоловік не хотів добровільно віддавати дівчинку, пручався і кричав.

Дитину повернули матері цілою і неушкодженою. Викрадача доставили в Новокодацьке відділення поліції і передали слідчим.

У Дніпрі викрали дівчинку Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині 53-річний чоловік ґвалтував власну внучку. З такою заявою звернулася в поліцію мати дівчинки.

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