Як в кіно! У Дніпрі поліція затримала чоловіка-викрадача дитини

У Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину у колишньої співмешканки. Поліцейські спіймали викрадача, коли той намагався втекти на таксі. Дівчинку забрали силою та повернули матері.
Увечері 1 липня в поліцію зателефонувала жінка і повідомила про зникнення дитини. За її словами, колишній співмешканець скористався зручним моментом і відвіз дитину в невідомому напрямку. Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.
У Дніпрі викрали однорічну дівчинку
tolknews.ru
Як розповіла мама дівчинки, пізніше викрадач подзвонив і сказав, що збирається везти дитину на автовокзал, щоб виїхати в інше місто.
Опитавши свідків на вокзалі, поліція з'ясувала, що схожий чоловік з дитиною сів у автобус "Дніпро-Одеса". Поліцейські перехопили автомобіль, але викрадача там не виявилося.
Пошуки тривали і незабаром на проспекті Гагаріна патрульні побачили чоловіка схожого за прикметами. Він помітив поліцію і намагався виїхати на таксі. Поліцейські заблокували машину і забрали дитину силою. Чоловік не хотів добровільно віддавати дівчинку, пручався і кричав.
Дитину повернули матері цілою і неушкодженою. Викрадача доставили в Новокодацьке відділення поліції і передали слідчим.
У Дніпрі викрали дівчинку
Патрульна поліція Дніпропетровської області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині 53-річний чоловік ґвалтував власну внучку. З такою заявою звернулася в поліцію мати дівчинки.
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