У Дніпрі директор фірми-підрядника вкрав з бюджетних грошей 5,3 млн гривень.
Як відзначили, фірма виграла тендер на будівництво двох твердопаливних котелень в Дніпрі і уклала договір з одним з комунальних підприємств, повідомляють в ГУНП в Дніпропетровській області.
Загальна вартість робіт становить 5 млн 300 тис. гривень.
Бюджетні гроші
PigUA.info
Поставка і монтаж були оплачені з міського бюджету, фірма-підрядник використовувала отримані кошти для ведення господарської діяльності. Однак на місці, де згідно з документами вже була побудована котельня, до сих пір знаходяться зарослі травою пустирі.
Котельня
ГУНП в Дніпропетровській області
Директора фірми притягнули до кримінальної відповідальності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі за привласнення чужого майна.
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