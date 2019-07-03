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Взяв, але не закінчив будувати: у Дніпрі підрядник вкрав понад 5 млн з бюджету

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У Дніпрі директор фірми-підрядника вкрав з бюджетних грошей 5,3 млн гривень.

Як відзначили, фірма виграла тендер на будівництво двох твердопаливних котелень в Дніпрі і уклала договір з одним з комунальних підприємств, повідомляють в ГУНП в Дніпропетровській області.

Загальна вартість робіт становить 5 млн 300 тис. гривень.

Бюджетні гроші

Бюджетні гроші

PigUA.info

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Поставка і монтаж були оплачені з міського бюджету, фірма-підрядник використовувала отримані кошти для ведення господарської діяльності. Однак на місці, де згідно з документами вже була побудована котельня, до сих пір знаходяться зарослі травою пустирі.

Котельня

Котельня

ГУНП в Дніпропетровській області

Директора фірми притягнули до кримінальної відповідальності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі за привласнення чужого майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Дніпра приготувала сюрпризи для городян.

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Тема
держгроші
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Національна поліція Українибюджет
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