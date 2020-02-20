"Всіх підірву!" У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині. Відео

У Дніпрі чоловік прийшов додому до колишньої дружини, намагався вибити двері і влаштував вибух невідомого пристрою в під'їзді.

За інформацією видання Дніпро оперативний, дебошир недавно повернувся із зони ООС. Подія трапилася в одному з будинків на житловому масової Червоний камінь (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині Скріншот

Чоловік також виламував двері в квартиру колишній дружині, підпалив під'їзд і вирвав рубильник в щитку. За словами постраждалої, він погрожував розправою їй та її рідним.

У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині Скріншот

В результаті вибуху в житловому будинку не працює ліфт, стіни і стеля під'їзду "закоптилися", там стоїть різкий запах гару. З цього приводу жінка звернулася в поліцію вже в п'ятий раз за два дні. У ситуації розбираються правоохоронці.

У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині Скріншот

У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині Скріншот

У Дніпрі ревнивий чоловік влаштував терор колишній дружині Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця. Чоловіка, який був неодноразово судимий, підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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