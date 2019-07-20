Водій мотоцикла потрапив до лікарні через зіткнення з Renault в Дніпрі. Фото з місця ДТП

Водій мотоцикла потрапив до лікарні через зіткнення з автомобілем Renault на перетині вул. Артеківській і вул. Калиновій в Дніпрі.

ДТП сталося близько 13:20, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і Renault Інформатор

За словами водія Renault, він їхав в крайньому правому ряду і планував повертати в бік вул. Артеківській.

Коли він почав виконувати маневр, в авто влетів мотоцикліст.

У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і Renault Інформатор

У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і Renault Інформатор

У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і Renault Інформатор

У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і Renault Інформатор

Водій автомобіля припускає, що мотоцикл виїхав на зустрічну смугу руху і через високу швидкість не встиг зупинитися. Очевидці події підтвердили його слова.

Водій мотоцикла госпіталізований до 6-ї лікарні зі зміщенням колінної чашечки.

На місці ДТП працює поліція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18-го липня близько 15:00 в Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися Toyota і мотоцикл.

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