Вломилися в будинок: у Дніпрі напали на сім'ю відомого бізнесмена

У п'ятницю, 7 лютого, в Дніпрі невідомі пограбували директора місцевої м'ясної фабрики.

Увечері троє невстановлених чоловіків у масках проникли в приватний будинок, де напали на господаря (директора м'ясної фабрики) і його дружину. Про це повідомили УНН.

Нападники, погрожуючи пістолетом, зв'язали господарів. Після чого заволоділи грошима на загальну суму понад 40 тисяч доларів і коштовностями.

З награбованим зловмисники зникли з місця злочину. Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею "Розбій".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі агресивний чоловік напав з ножем на галасливих сусідів. Він поранив ножем двох чоловіків.

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