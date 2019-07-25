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Влаштував ДТП і побив усю родину: в Кривому Розі затримали небезпечного злочинця

2.2т Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали злочинця, який побив і пограбував сім'ю в Польщі.

Ним виявився 27-річний громадянин Грузії. Він скоїв злочин в листопаді 2017 року, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік протаранив автомобіль з постраждалими, потім побив всю сім'ю і вкрав велику суму грошей.

Поліція затримала злочинця

Поліція затримала злочинця

Avtoviking.com

Після цього злочинець виїхав за межі країни. У Польщі його оголосили в розшук.

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Нещодавно стало відомо, що чоловік переховується на території України, зокрема в Дніпропетровській області.

Оперативники кримінальної поліції Дніпропетровської області встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його в Кривому Розі.

Чоловіка заарештували. Йому призначать екстрадицію до Польщі. Злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Злочинець

Злочинець

Пресслужба Національної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, військова прокуратура затримала ревізора за вимагання в Дніпропетровській області.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро поліція затримання
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