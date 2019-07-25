Влаштував ДТП і побив усю родину: в Кривому Розі затримали небезпечного злочинця

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали злочинця, який побив і пограбував сім'ю в Польщі.
Ним виявився 27-річний громадянин Грузії. Він скоїв злочин в листопаді 2017 року, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.
Чоловік протаранив автомобіль з постраждалими, потім побив всю сім'ю і вкрав велику суму грошей.
Поліція затримала злочинця
Avtoviking.com
Після цього злочинець виїхав за межі країни. У Польщі його оголосили в розшук.
Нещодавно стало відомо, що чоловік переховується на території України, зокрема в Дніпропетровській області.
Оперативники кримінальної поліції Дніпропетровської області встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його в Кривому Розі.
Чоловіка заарештували. Йому призначать екстрадицію до Польщі. Злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.
Злочинець
Пресслужба Національної поліції
Як повідомляв OBOZREVATEL, військова прокуратура затримала ревізора за вимагання в Дніпропетровській області.
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