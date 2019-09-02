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2 вересня • оновлено в 16:02
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Витягли з води: в Дніпрі сталася НП з жінкою. Відео

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У Дніпрі, 2 вересня, близько 6 ранку на Січеславській Набережній жінка впала в річку.

Очевидці повідомили, що біля берега з невідомих причин знаходиться жінка і тримається за арматуру, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

НП в річці Дніпро

НП в річці Дніпро

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Так, на місці виявили 53-річну жінку, яка перебувала у воді близько 1 метра від берега і трималася за металеву арматуру.

Рятувальники швидко відреагували і дістали постраждалу з води. Потім її на катері доставили на берег. Жінку госпіталізували в 16 міську лікарню.

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Жінка впала в річку

Жінка впала в річку

Пресслужба ДСНС

Жінка впала в річку

Жінка впала в річку

Пресслужба ДСНС

Жінка впала в річку

Жінка впала в річку

Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі дівчина втратила свідомість і вдарилася головою про поручень в переповненій людьми маршрутці.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
порятунок
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