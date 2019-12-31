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31 грудня • оновлено в 21:49
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Аліна Рашевська

Висів на карнизі: в Кривому Розі знайшли труп чоловіка. Фото 18+

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 31 жовтня в орендованій квартирі виявили чоловіка, який не подавав ніяких ознак життя.

Тіло було підвішено електропроводом до карнизу. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

Znaj.ua

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Як з'ясувалося, містянин помер в день свого народження - 31 грудня йому виповнилося 38 років. Труп виявили в одній з кімнат орендованої ним квартири на вулиці Покровській. Попередньо, смерть наступила через задуху, проте точну причину покаже судмедекспертиза.

На місці трагедії працюють правоохоронці.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася страшна НП з чоловіком. Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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