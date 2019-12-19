"Вилучив" машину і вимагав хабар: на Дніпропетровщині впіймали копа-перевертня. Фото

Заступник начальника Марганецького відділення поліції у Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500$.

Інакше поліцейський погрожував посадити власницю машини за продаж наркотиків. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Під Дніпром коп-перевертень взяв у "оборот" 22-річну дівчину Пресслужба Державного бюро розслідувань

Зараз вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронцю загрожує в'язниця Пресслужба Державного бюро розслідувань

Пресслужба Державного бюро розслідувань

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліцейські зловили п'яного суддю Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка за кермом авто. З'ясувалося, що у нього є земля в селі в окупованому Криму, а у його дружини – бізнес на півострові.

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