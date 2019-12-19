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19 грудня • оновлено в 14:41
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"Вилучив" машину і вимагав хабар: на Дніпропетровщині впіймали копа-перевертня. Фото

1.7т
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Заступник начальника Марганецького відділення поліції у Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500$.

Інакше поліцейський погрожував посадити власницю машини за продаж наркотиків. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Під Дніпром коп-перевертень взяв у "оборот" 22-річну дівчину

Під Дніпром коп-перевертень взяв у "оборот" 22-річну дівчину

Пресслужба Державного бюро розслідувань

Зараз вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронцю загрожує в'язниця

Правоохоронцю загрожує в'язниця

Пресслужба Державного бюро розслідувань

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"Вилучив" машину і вимагав хабар: на Дніпропетровщині впіймали копа-перевертня. Фото

Пресслужба Державного бюро розслідувань

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліцейські зловили п'яного суддю Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка за кермом авто. З'ясувалося, що у нього є земля в селі в окупованому Криму, а у його дружини – бізнес на півострові.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України хабар
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