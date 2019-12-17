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17 грудня • оновлено в 14:20
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Викинуло на пішохідний перехід: в Дніпрі трапилася жорстка ДТП на перехресті. Фото

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У Дніпрі 17 грудня на перетині проспекту Поля й вулиці Антоновича зіткнулися Renault і Mitsubishi.

Авто розкидало по дорозі, через що проїзд транспорту сильно ускладнений. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

Інформатор

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Відомо, що аварія трапилася приблизно о 9:00. Водій Mitsubishi виїхав на проспект Поля й збирався продовжити рух у сторону ДніпроОДА. Повертаючи ліворуч, водій автомобіля не переконався в безпеці своїх дій і зіткнувся з Renault.

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

Інформатор

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

Інформатор

Від удару "француза" розвернуло й викинуло на пішохідний перехід. Внаслідок зіткнення обидві машини були сильно пошкоджені. У пригоді ніхто не постраждав.

Деталі події з'ясовували правоохоронці. У районі ДТП утворилася "тягнучка".

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

Інформатор

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

У Дніпрі авто після ДТП викинуло на пішохідний перехід

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром авто потрапило в ДТП на слизькій дорозі. На Полтавському шосе автомобіль Nissan вилетів у кювет і перекинувся. В аварії дивом ніхто не постраждав.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП
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