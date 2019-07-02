Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Двоє з шістьох дітей, постраждалих від вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області, перебувають у важкому стані.

Одному з них 5 років, іншому — 16, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов у Facebook.

"Щойно повернувся з лікарні на Космічній. Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому — 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще кілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар — всі на роботі, в операційних. Наразі допомога не потрібна! Молимося за життя і здоров'я дітей!", — написав він у ніч на 2 липня.

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Facebook Гліба Пригунова

Пригунов пообіцяв уже вранці у вівторок перші висновки розслідування від правоохоронних органів.

З вигляду осколка, який дістали з черевної порожнини одного з потерпілих, користувачі припустили, що міг вибухнути ПОГ — осколковий боєприпас для гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 1 липня від вибуху, що прогримів на дитячому майданчику у Дніпропетровській області, були поранені шестеро дітей. Вік потерпілих від 4 до 16 років.

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