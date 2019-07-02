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Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

10.7тЧитати матеріал російською

Двоє з шістьох дітей, постраждалих від вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області, перебувають у важкому стані.

Одному з них 5 років, іншому — 16, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов у Facebook.

"Щойно повернувся з лікарні на Космічній. Ситуація складна. Але під контролем. Двоє дітей важкі, одному 5 років, другому — 16. Зробили переливання крові, операції триватимуть ще кілька годин. Мобілізовані всі необхідні засоби! Хірурги, завідувачі відділень травматології та хірургії, головний лікар — всі на роботі, в операційних. Наразі допомога не потрібна! Молимося за життя і здоров'я дітей!", — написав він у ніч на 2 липня.

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Вибух під Дніпром на дитячому майданчику: з'явилися моторошні фото покалічених хлопчиків

Facebook Гліба Пригунова

Новини
У центрі Луганська прогримів потужний вибух: подробиці і фото

Пригунов пообіцяв уже вранці у вівторок перші висновки розслідування від правоохоронних органів.

З вигляду осколка, який дістали з черевної порожнини одного з потерпілих, користувачі припустили, що міг вибухнути ПОГ — осколковий боєприпас для гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 1 липня від вибуху, що прогримів на дитячому майданчику у Дніпропетровській області, були поранені шестеро дітей. Вік потерпілих від 4 до 16 років.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
вибухдіти
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Во что вы превратились..за 29 лет...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Детей жалко...но ведь..это система...у вас...это нормальность для вас...обыденность
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