Вбивство двох патрульних в Дніпрі: суд ухвалив рішення

Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних в Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення, конфіскації майна і виплати 3 млн гривень морального збитку родичам жертв, передає пресслужба суду.

Апеляційний суд залишив в силі вирок Пугачову

"Сьогодні в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова і його захисника, а вирок суду першої інстанції – без змін", – сказано в повідомленні.

Перше засідання апеляційного суду відбулося 30 липня. Судді погодилися про перенесення слухання на прохання Пугачова.

Остаточне рішення було винесено після засідання, що відбулося у вівторок, 17 вересня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25 вересня 2016 року в Дніпрі біля автовокзалу розстріляли поліцейських. Співробітник патрульної поліції Артем Кутушев загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко померла в лікарні.

Через кілька годин вбивця був затриманий, ним виявився розшукуваний "торнадовец" Олександр Пугачов.

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