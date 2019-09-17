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17 вересня • оновлено в 18:06
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Вбивство двох патрульних в Дніпрі: суд ухвалив рішення

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Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних в Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення, конфіскації майна і виплати 3 млн гривень морального збитку родичам жертв, передає пресслужба суду.

Апеляційний суд залишив в силі вирок Пугачову

Апеляційний суд залишив в силі вирок Пугачову

"Сьогодні в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова і його захисника, а вирок суду першої інстанції – без змін", – сказано в повідомленні.

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Перше засідання апеляційного суду відбулося 30 липня. Судді погодилися про перенесення слухання на прохання Пугачова.

Остаточне рішення було винесено після засідання, що відбулося у вівторок, 17 вересня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25 вересня 2016 року в Дніпрі біля автовокзалу розстріляли поліцейських. Співробітник патрульної поліції Артем Кутушев загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко померла в лікарні.

Через кілька годин вбивця був затриманий, ним виявився розшукуваний "торнадовец" Олександр Пугачов.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція вбивство
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ужасы и страхи в гадюшном зоопарке,махновщина.
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