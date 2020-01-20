В українській армії впіймали терориста-шпигуна з "ДНР". Фото

На Дніпропетровщині контррозвідка Служби безпеки України викрила окупанта "ДНР", який служив в українській армії.

Чоловік вступив на контрактну військову службу в 2019 році за завданням Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомили на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Зловмисник збирав відомості, як-от про дислокацію військових частин ЗС України, зокрема в районі проведення ООС, їхнє переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів", – зазначили у відомстві.

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Шпигуна російських спецслужб затримали під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних. Військовослужбовцю повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В українській армії впіймали терориста-шпигуна з "ДНР" СБУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України викрила чергового сепаратистського інтернет-агітатора в Одесі.

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