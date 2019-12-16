У Дніпрі 15 грудня троє підлітків втекли з центру соціально-психологічної реабілітації.

Подія трапилася близько 22-ї години вечора. Поліцейські всю ніч шукали хлопців за допомогою кінологів зі службовими собаками, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

У Дніпрі втекли підлітки Перший Запорізький

Як стало відомо, підлітки покинули центр реабілітації в кімнатних тапочках і легкому одязі. Грошей і мобільних телефонів з собою не мали.

Поліцейські відразу встановили родинні та дружні зв'язки втікачів і почали перевірку їх можливих маршрутів. Також вони перевірили занедбані будівлі, вокзали, торгово-розважальні заклади з цілодобовим режимом роботи.

Близько п'ятої години ранку 16 грудня правоохоронці знайшли дітей на території Шевченківського району. За словами хлопчиків, втечу вони спланували заздалегідь, однак думали повернутися до центру реабілітації.

Відзначимо, що за час відсутності діти жертвою злочину не стали. Для недопущення в подальшому таких випадків поліцейські провели з ними профілактичну бесіду і повернули до установи.

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