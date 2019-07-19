У Петропавлівському районі чоловік зарізав знайомого і сам викликав поліцію

В одному з сіл Петропавлівського району Дніпропетровської області молодий чоловік зарізав свого знайомого і викликав поліцію.
Сварка сталася під час застілля, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Знаряддя вбивства
Прес-служба поліції Дніпропетровської області
"18 липня близько 21:30 в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл Петропавлівського району сталося вбивство. На місці події на зупинці громадського транспорту поліцейські виявили чоловіка, який повідомив, що вбив знайомого", - сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, 18-річний хлопець зайшов до свого знайомого з сусіднього села. Потерпілий перебував у тому ж будинку.
Під час застілля виникла сварка, в ході якої молодий чоловік схопив ніж і завдав потерпілому 15 ударів в груди.
Після цього він викликав поліцейських і зізнався в скоєному.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
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