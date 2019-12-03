В ніч з 2 на 3 грудня в Дніпрі пішов перший сніг. У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП на перехресті вулиць Макарова та Титова через ожеледицю.

Як видно на відео, опублікованому в Telegram-каналі "Дніпро оперативний", автомобіль занесло, і він на повній швидкості протаранив світлофор.

За попередньою інформацією в аварії ніхто не постраждав.

У мережі показали на відео першу "жертву" снігопаду в Дніпрі stihi.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на вівторок, 3 грудня, в Дніпрі троє невідомих побили чоловіка, забрали мобільний телефон, гроші та взуття, а потім силою посадили в автомобіль і відвезли.

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