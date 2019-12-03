Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У мережі показали на відео першу "жертву" снігопаду в Дніпрі

2.2т
Читати матеріал російською

В ніч з 2 на 3 грудня в Дніпрі пішов перший сніг. У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП на перехресті вулиць Макарова та Титова через ожеледицю.

Як видно на відео, опублікованому в Telegram-каналі "Дніпро оперативний", автомобіль занесло, і він на повній швидкості протаранив світлофор.

Новини
Дніпро накрило першим снігом: яскраві фото та інформація про рух

За попередньою інформацією в аварії ніхто не постраждав.

У мережі показали на відео першу "жертву" снігопаду в Дніпрі

У мережі показали на відео першу "жертву" снігопаду в Дніпрі

stihi.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на вівторок, 3 грудня, в Дніпрі троє невідомих побили чоловіка, забрали мобільний телефон, гроші та взуття, а потім силою посадили в автомобіль і відвезли.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги