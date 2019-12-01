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1 грудня • оновлено в 22:11
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Світлана Коваленко

У Кривому Розі згорів будинок: постраждали дитина і дорослий

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У неділю, 1 грудня, в Кривому Розі Дніпропетровської області сталася пожежа в приватному будинку по вулиці Лобачевського.

В результаті НП постраждали чоловік 1988 року народження та хлопчик 2009 року народження, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі через пожежу дитина потрапила до лікарні (ілюстрація)

У Кривому Розі через пожежу дитина потрапила до лікарні (ілюстрація)

poglyad.tv

"В результаті пожежі постраждали 2 людини: чоловік 1988 року народження, якого співробітники швидкої медичної допомоги госпіталізували в другу міську клінічну лікарню і хлопчик 2009 року народження, госпіталізований в восьму міську дитячу лікарню з попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння та опіками", – сказано в повідомленні.

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Інформація про подію надійшла до ДСНС 1 грудня о 11:46.

На місці події встановили, що пожежа виникла на горищі одноповерхового житлового будинку. Вогонь знищив дах і горище будинку на площі 300 кв. м.

Пожежу локалізовано о 12:26 та ліквідована о 13:23. До гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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У Кривому Розі на вул. Лобачевського горів приватний будинок

У Кривому Розі на вул. Лобачевського горів приватний будинок

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що 29 листопада, в нічний час, на перетині вулиць Калинової та Образцова в Дніпрі провалився асфальт. На даній ділянці вже близько двох місяців проводять роботи по заміні комунікацій, наразі яма стала більшою і в неї потрапила волога.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
ГосЧС пожежа
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