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18 жовтня • оновлено в 11:48
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Втік з колонії: в Кривому Розі затримали небезпечного злочинця

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У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала засудженого злочинця, який в липні 2019 року втік з колонії.

Чоловіка вдалося затримати 17 жовтня, повідомляє видання "0564" з посиланням на начальника з нагляду і безпеки та оперативній роботі "Новобузького виправного центру №103".

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У Кривому Розі затримали злочинця-втікача

У Кривому Розі затримали злочинця-втікача

zib.com.ua

37-річний затриманий Дмитро Фомін був засуджений до 3 років в'язниці за крадіжку. Він втік під час короткострокового виїзду з виправного центру і 23 липня був оголошений в розшук. Відомо, що втікача затримали за місцем проживання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Житомирській області зловили чоловіка, який у Фастові Київської області втік з відділення поліції. Тоді Миколи Смолінської затримали за грабіж. Оперативники протягом доби затримали чоловіка на Житомирщині. Він переховувався на території занедбаної ферми, де працював раніше.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
тюрма
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