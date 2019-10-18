Втік з колонії: в Кривому Розі затримали небезпечного злочинця

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала засудженого злочинця, який в липні 2019 року втік з колонії.

Чоловіка вдалося затримати 17 жовтня, повідомляє видання "0564" з посиланням на начальника з нагляду і безпеки та оперативній роботі "Новобузького виправного центру №103".

У Кривому Розі затримали злочинця-втікача zib.com.ua

37-річний затриманий Дмитро Фомін був засуджений до 3 років в'язниці за крадіжку. Він втік під час короткострокового виїзду з виправного центру і 23 липня був оголошений в розшук. Відомо, що втікача затримали за місцем проживання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Житомирській області зловили чоловіка, який у Фастові Київської області втік з відділення поліції. Тоді Миколи Смолінської затримали за грабіж. Оперативники протягом доби затримали чоловіка на Житомирщині. Він переховувався на території занедбаної ферми, де працював раніше.

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