У Кривому Розі затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив з рушниці опонента

У неділю, 14 червня, в Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала зловмисника, який смертельно поранив 38-річного чоловіка.

Внаслідок смертельного поранення в ногу, чоловік помер на місці події. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ніч з 13 на 14 червня між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого 46-річний чоловік схопив рушницю і вистрілив в свого опонента.

Поліція затримала чоловіка, який застрелив з рушниці опонента Прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області

На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі чоловік схопився за ніж і вдарив хлопця лезом в шию і грудну клітку. Хлопець залишився живий і відмовився від госпіталізації.

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