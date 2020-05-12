У Кривому Розі викрили масштабне підпільне виробництво антисептиків. Фото

Служба безпеки України в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області викрила виробництво фальсифікованих антисептиків.

Троє місцевих жителів організували підпільний цех в орендованому приміщенні на території промислової бази. Фігуранти виготовляли фальсифікат під виглядом відомого вітчизняного бренду з сировини сумнівного походження, повідомили на сайті СБУ.

У Кривому Розі викрили масштабне підпільне виробництво антисептиків ssu.gov.ua

Готову продукцію зловмисники продавали через інтернет, а також реалізовували товар у власних оптово-роздрібних точках.

У Кривому Розі викрили масштабне підпільне виробництво антисептиків ssu.gov.ua

Правоохоронці вилучили майже чотири тисячі флаконів готового для продажу антисептика, 300 літрів спирту, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорної бухгалтерії. За попередніми оцінками фахівців, загальна вартість виявленого становить майже мільйон гривень.

У Кривому Розі викрили масштабне підпільне виробництво антисептиків ssu.gov.ua

В рамках розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угоди. Також перевіряється інформація про причетність до виробництва фальсифікату посадових осіб правоохоронних органів, які, ймовірно, сприяли протиправній діяльності.

У Кривому Розі викрили масштабне підпільне виробництво антисептиків ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, Київський Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП опублікував в Facebook пост, де вшановують загиблих російських воїнів. Ця церква відома тим, що її прихожанином є глава СБУ Іван Баканов.

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