У Кривому Розі "швидка" покинула потерпілу через відмову роздягнутися: опубліковані фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області жінка травмувалася внаслідок несправності у швидкісному трамваї. "Швидка", що прибула на виклик, покинула потерпілу через відмову роздягнутися на холоді.

Про це розповів свідок інциденту Кирило Фомін у Facebook-групі "Земляки з Криворіжжя!" За словами чоловіка, пасажирка впала через поламане сидіння.

"Сьогодні у швидкісному трамваї була жорстко травмована жінка! Сиділа на своєму місці спокійно, їхала додому, і тут місце, де вона сиділа, різко падає назад. Вона вдаряється головою об сходи, травмує грудну клітку і ноги", – написав він.

У Кривому Розі "швидка" покинула потерпілу через відмову роздягнутися Колаж

Лікарі швидкої медичної допомоги, які приїхали за викликом чоловіка, сказали постраждалій роздягнутися всередині автомобіля. Однак вона відмовилася, тому що там було холодно.

"Потім ті взяли й поїхали, не надавши медичної допомоги. Працівники станції викликали жінці таксі, і вона самостійно поїхала в лікарню в жахливому стані в супроводі працівника станції. Зараз у швидкісному можна легко травмуватися навіть сидячи мирно на сидінні, на жаль. А лікарям швидкої та водіям трамвая пофіг на простих людей", – додав очевидець.

У трамваї зламалося сидіння Facebook "Земляки з Криворіжжя!"

Скриншот Facebook "Земляки з Криворіжжя!"

Користувачі почали активно коментувати подію в електротранспорті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 9 грудня, в мережі з'явилася інформація про те, що в селищі Аули на Дніпропетровщині дитина прийшла до школи з відкритою формою туберкульозу.

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