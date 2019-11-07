У Кривому Розі п'яний чоловік обстріляв автомобіль і забарикадувався в будинку

Правоохоронці затримали в Кривому Розі Дніпропетровської області чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння обстріляв автомобіль.
Місцевий мешканець здійснив понад 20 пострілів, а потім забарикадувався в своєму будинку, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.
У Кривому Розі п'яний чоловік обстріляв автомобіль (ілюстрація)
24tv.ua
"У стані алкогольного сп'яніння зловмисник зробив більше 20 пострілів по автомобілю. На щастя, водій не постраждав. Після цього нападник забарикадувався в будинку, територію якого охороняли чотири вівчарки", – сказано в повідомленні.
Інформацію про інцидент поліцейські отримали від власника обстріляного автомобіля близько 22:00 6 листопада.
Прибулі на місце події поліцейські оглянули територію, опитали свідків і встановили, що ймовірний підозрюваний – 46-річний місцевий житель.
Вимоги вийти з дому чоловік проігнорував. Щоб провести затримання довелося залучити співробітників КОРДу. Підозрюваного затримали і доставили у відділення поліції.
В ході обшуку на території його домоволодіння поліцейські вилучили рушницю 16 калібру та набої. Зброю направили на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 7 років.
Розслідування інциденту триває.
Вилучену у підозрюваного зброю направили на експертизу
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 5 листопада в студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив в голову неповнолітній дівчині з травматичного пістолета. Після пострілу в дівчину хлопець зайшов до своєї кімнати і вистрілив собі в груди.
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