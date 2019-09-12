У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці

Оперуповноважений Криворізького відділення поліції вимагав хабар у підозрюваного в злочині. За гроші він обіцяв вплинути на слідчого або "пом'якшити" кваліфікацію злочину.

Крім того, поліцейський говорив чоловікові, що слідчий не буде просити суд застосовувати щодо нього запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронця затримали під час отримання ним хабаря в розмірі 10 тисяч гривень в порядку ст.208 КПК України. Зараз вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

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У разі доведення його провини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Пресслужба Державного бюро розслідувань

Пресслужба Державного бюро розслідувань

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