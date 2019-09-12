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12 вересня • оновлено в 14:35
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У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці

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Оперуповноважений Криворізького відділення поліції вимагав хабар у підозрюваного в злочині. За гроші він обіцяв вплинути на слідчого або "пом'якшити" кваліфікацію злочину.

Крім того, поліцейський говорив чоловікові, що слідчий не буде просити суд застосовувати щодо нього запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронця затримали під час отримання ним хабаря в розмірі 10 тисяч гривень в порядку ст.208 КПК України. Зараз вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

На Дніпропетровщині поліцейського спіймали на хабарі

На Дніпропетровщині поліцейського спіймали на хабарі

ТСН

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У Дніпрі комунальники зняли прапори з могил загиблих бійців АТО

У разі доведення його провини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці

Пресслужба Державного бюро розслідувань

У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці

Пресслужба Державного бюро розслідувань

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі детективи НАБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименко. Керівник САД в Миколаївській області затримано на гарячому під час отримання 90 тис. Доларів.

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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как??? В случае доказательства??? Так его задержали на взятке. Или его обвинили не законно? А если не докажут то что? Оставят в качестве премии? Повысят? Наградят орденом? Сделают слугой народа? Класс
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