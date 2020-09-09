У Кривому Розі малюки потрапили до реанімації через отруєння таблетками. voice.org.ua

У вівторок, 8 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області двоє маленьких дітей отруїлися таблетками.

Малюки віком один і два роки вжили медикаменти. За попередньою інформацією, це був нейролептик, який діти знайшли у свого дідуся, повідомляє "Перший Міський".

Маленьких криворіжан із отруєнням госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні № 8. Там постраждалим промили шлунки, зараз їх стан стабільний, передає "Перший Криворізький".

Як повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції, діти виховуються в благополучній родині. Препарат, який викликав отруєння, використовують для лікування депресивного синдрому і схожих захворювань.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром сім'я потрапила до лікарні через отруєння дикими грибами. Жінку та її дочку госпіталізували у важкому стані.

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