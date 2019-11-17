У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху: фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 17 листопада місцевий житель випав з вікна квартири на 11 поверсі.
На допомогу потерпілому викликали швидку, однак він помер до приїзду медиків. Про це повідомляє Перший криворізький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху
Перший криворізький
Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний-4 недалеко від торгового центру. Чоловік приземлився на сходинки дитячого магазину. Після падіння він ще був живий, проте незабаром помер, не дочекавшись допомоги медиків.
Як виявилося, чоловік випав з вікна власної квартири. Його впізнала мати.
Всі обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.
Увага! Фото 18+
У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху
Перший криворізький
У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху
Перший криворізький
У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху
Перший криворізький
У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху
Перший криворізький
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей в квартирі. Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Однорічну дитину госпіталізували в лікарню.
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