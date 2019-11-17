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17 листопада • оновлено в 18:27
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У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху: фото 18+

2.7т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 17 листопада місцевий житель випав з вікна квартири на 11 поверсі.

На допомогу потерпілому викликали швидку, однак він помер до приїзду медиків. Про це повідомляє Перший криворізький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

Перший криворізький

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Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний-4 недалеко від торгового центру. Чоловік приземлився на сходинки дитячого магазину. Після падіння він ще був живий, проте незабаром помер, не дочекавшись допомоги медиків.

Як виявилося, чоловік випав з вікна власної квартири. Його впізнала мати.

Всі обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху

Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей в квартирі. Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Однорічну дитину госпіталізували в лікарню.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть чоловік
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