У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху: фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 17 листопада місцевий житель випав з вікна квартири на 11 поверсі.

На допомогу потерпілому викликали швидку, однак він помер до приїзду медиків. Про це повідомляє Перший криворізький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху Перший криворізький

Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний-4 недалеко від торгового центру. Чоловік приземлився на сходинки дитячого магазину. Після падіння він ще був живий, проте незабаром помер, не дочекавшись допомоги медиків.

Як виявилося, чоловік випав з вікна власної квартири. Його впізнала мати.

Всі обставини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху Перший криворізький

У Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей в квартирі. Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Однорічну дитину госпіталізували в лікарню.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!