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25 лютого • оновлено в 11:51
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі автомобіль зніс огорожу і повис над річкою: відео порятунку

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У вівторок, 25 лютого, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області водій Mitsubishi Carisma не впорався з керуванням і протаранив огорожу мосту через річку Саксагань.

В результаті автомобіль завис над водою. ДТП трапилася близько 6:13, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За адресою направили чергову бригаду рятувальників. Машину дістали за допомогою лебідки, встановленої на пожежній вантажівці МАЗ. Водієві пощастило відбутися лише переляком.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 24 лютого на проспекті Яворницького на маршрутне таксі №101 впало дерево. У момент інциденту в салоні транспортного засобу знаходилися пасажири.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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