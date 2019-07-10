У Кривому Розі агресивний чоловік порізав трьох людей: фото підозрюваного

Поліція затримала чоловіка за підозрою в пораненні ножем трьох людей в Кривому Розі.

Відзначається, що затриманий є громадянином Азербайджану. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області.

фотографія підозрюваного Прес-служба поліції Дніпропетровської області

"В результаті конфлікту зловмисник завдав кілька ударів ножем двом чоловікам і 36-річній жінці. Постраждалих доставили в лікарню, а підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в ньому.

Відзначається, що вночі 9 липня на одній з вулиць міста між незнайомими людьми виникла сварка, яка переросла в бійку.

В ході конфлікту 44-річний чоловік поранив ножем трьох людей і зник з місця події на велосипеді.

Постраждалі під час бійки чоловіка і жінка були доставлені в лікарню.

Інших подробиць прес-служба не повідомляє.

Поліція кваліфікує дії затриманого як умисне нанесення легких і тяжких ушкоджень.

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