У Кам'янському побили 17-річну дівчину: справа отримала несподіване продовження

Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу адвоката засудженого Сергія Стрельцова, який в квітні 2018 року напав на 17-річну Анну Губу в Кам'янському Дніпропетровської області.

Апеляцію подала адвокат Стрельцова, яка не бачить в діях свого підзахисного складу злочину. Засідання відбулося в п'ятницю, 13 вересня, передає OBOZREVATEL.

Чоловік, який напав на 17-річну дівчину намагається оскаржити вирок

У травні суд визнав Стрельцова винним за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Його засудили до 6 місяців арешту і зобов'язали виплатити постраждалій майже 16 тис. гривень (гроші досі не виплачені).

Суд встановив, що 10 квітня 2018 року в районі магазину "Сонячний" в Кам'янському чоловік в присутності двох супутників почав чіплятися до 17-річної дівчини, схопив її за сідниці, а після того, як вона дала йому ляпаса, вдарив її п'ятилітрової пляшкою з водою по голові і ногою в живіт. Після цього він пішов з місця події. Свідком нападу стала подруга Анни. Крім того, неподалік була встановлена камера, запис з якої пізніше вдалося отримати.

У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму і синець на руці. Мама Анни повідомила OBOZREVATEL, що її донька провела 23 дні в лікарні.

В апеляційному суді адвокат Стрельцова заявила, що вважає вирок суду незаконним і необгрунтованим.

Вона впевнена, що рішення винесено на підставі неприпустимих доказів, суперечливих свідчень самої дівчини і свідка. Також вона поставила під сумнів походження і використання як доказу відеозапису з камери спостереження.

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З цією позицією не погодилися прокурор і адвокат Анни. Захисник підкреслив, що Стрельцов наздогнав дівчину і кілька разів ударив її, демонструючи свою агресію. Прокурор зазначив, що під час розслідування були проведені всі необхідні експертизи, експерименти та інші слідчі дії, а під час розгляду справи в суді ніяких скарг на відеозапис не було. Він упевнений, що рішення суду першої інстанції обгрунтовано.

У той же час сам засуджений заявив, що дівчина нібито курила, він зробив їй зауваження і намагався вибити сигарету з рук. На пряме запитання судді він змушений був визнати, що дійсно вдарив дівчину. Стрельцов підтвердив факт нападу і вирішив публічно визнати свою неправоту.

Постраждала в результаті нападу Анна Губа Событие

В кінці засідання суддя запропонувала адвокату уточнити апеляційну скаргу, адже раніше вона заявила про невинність свого підзахисного.

В судовому засіданні оголошено перерву до 4 жовтня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя. Дівчинка йшла по дорозі до пляжу, коли невідомий чоловік вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі.

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