У Дніпрі зник молодий військовослужбовець. Фото

У Дніпрі зник військовослужбовець Андрій Марчук.
19 липня хлопець поїхав у звільнення в Дніпро, а 20 липня зник, повідомив Рустам Мустафаєв на сторінці в Facebook.
"Хлопець відповідальний, дисциплінований і не вживає алкоголь. Розмовляє українською", – зазначив Мустафаєв.
Чоловік додав, що військова частина подала заяву про зникнення в офіційний розшук.
Зник боєць
Facebook Рустама Мустафаєва
Як повідомляв OBOZREVATEL, військова прокуратура затримала ревізора за вимагання в Дніпропетровській області.
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