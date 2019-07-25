У Дніпрі зник молодий військовослужбовець. Фото

У Дніпрі зник військовослужбовець Андрій Марчук.

19 липня хлопець поїхав у звільнення в Дніпро, а 20 липня зник, повідомив Рустам Мустафаєв на сторінці в Facebook.

"Хлопець відповідальний, дисциплінований і не вживає алкоголь. Розмовляє українською", – зазначив Мустафаєв.

Чоловік додав, що військова частина подала заяву про зникнення в офіційний розшук.

Зник боєць Facebook Рустама Мустафаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, військова прокуратура затримала ревізора за вимагання в Дніпропетровській області.

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