У Дніпрі зник безвісти 43-річний чоловік: допоможіть знайти

У Дніпрі шукають безвісти зниклого Лаврика Сергія Петровича. Останній раз його бачили 11 днів тому на вулиці Любарського. З 23 червня у чоловіка вимкнений телефон.

Останній раз його бачили 17 червня на вулиці Любарського, 2м на заправці "ОККО" близько 22:00 – він приходив до сестри на роботу, повідомляє "Інформатор".

У Сергія при собі був паспорт і ідентифікаційний номер. Сестра згадує, що він був напідпитку. З тих пір зв'язатися з ним не можуть, а телефон вимкнений вже п'ять днів.

У Дніпрі зник безвісти 43-річний чоловік Інформатор

Сергій худорлявої статури, зріст – 178 сантиметрів, коротко стрижений, з сірими очима, 1977 року народження. Рідні вже написали заяву про його зникнення в поліцію.

Був одягнений: чорні штани, сіра футболка, з собою був чорний рюкзак.

Особливі прикмети: немає нижніх зубів, вставлено пошкоджений знімний міст.

Сергій винаймає квартиру в Самарському районі на ж/м Ігрень. Куди він міг піти, ніхто не знає. Рідна сестра зниклого просить повідомити будь-яку інформацію по телефону (063)-995- 78-45.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі безвісти пропав 42-річний чоловік. Останній раз його бачили на зупинці громадського транспорту "Дитячий комбінат" на ж/м Червоний камінь.