У Дніпрі 16 вересня виявили мертвим зниклого військовослужбовця Володимира Вакара. Його тіло знайшли у воді на Воронцовському пляжі.
Чоловік зник увечері 14 вересня, коли відзначав День міста в колі друзів. Про це повідомила Ірина Іваненко на своїй сторінці у Facebook.
У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового
Тіло Володимира на відстані 50 метрів від берега побачила жінка й зателефонувала до поліції. Щоб дістати його на сушу, на допомогу викликали рятувальників. Видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Судово-медичні експерти почали встановлювати причину смерті військового.
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