Головна Новини
17 вересня • оновлено в 14:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового

1.6т Читати матеріал російською

У Дніпрі 16 вересня виявили мертвим зниклого військовослужбовця Володимира Вакара. Його тіло знайшли у воді на Воронцовському пляжі.

Чоловік зник увечері 14 вересня, коли відзначав День міста в колі друзів. Про це повідомила Ірина Іваненко на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового

У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового

Тіло Володимира на відстані 50 метрів від берега побачила жінка й зателефонувала до поліції. Щоб дістати його на сушу, на допомогу викликали рятувальників. Видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Судово-медичні експерти почали встановлювати причину смерті військового.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мы их душили душили.Ну ладно чего я тут о плохом,подох Егорка и останется с х.я горка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Потери ВСУшных алкашей догнали Афганистан,и вышли почти на первое место, обогнав американцев.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Расплата?В Днепре утопили убийцу донецких детей.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel