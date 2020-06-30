У Дніпрі жінку викинуло з авто після лобової ДТП. Фото аварії

У вівторок, 30 червня, в Дніпрі на вулиці Космічній лоб в лоб зіткнулися автомобілі BMW і Mazda.

Удар був такої сили, що водійка "японця" вилетіла з авто через лобове скло. Аварія трапилася близько 8:30 неподалік від зупинки громадського транспорту "ж/м Сокіл-1", повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, в момент, коли BMW спускався вниз по Космічній, Mazda на високій швидкості вилетіла на дорогу з боку провулка. Водій "німця" не встиг зреагувати і протаранив Mazda, після чого вилетів на узбіччя.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Постраждалу жінку в несвідомому стані госпіталізували до лікарні. Водій BMW від медичної допомоги відмовився.

Рух транспорту на місці аварії сильно ускладнено. Всі деталі події з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

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