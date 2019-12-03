У Дніпрі жінка випала з вікна 10 поверху: моторошні фото 18+

Вночі 3 грудня на вулиці Набережній Перемоги в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна на 10 поверсі.
Труп знайшли біля будинку №50 приблизно о 2:30 ночі, повідомляє "Інформатор". Поліцейські встановили, що особа похилого віку мешкала на 10 поверсі цієї ж споруди.
Увага! фото 18+
Тіло виявили пізно вночі
Інформатор
Наразі невідомо, жінка наклала на себе руки чи впала з необережності. Судово-медичний експерт і слідчо-оперативна група почали з'ясовувати деталі того, що трапилося.
Жінка випала з вікна
Інформатор
Правоохоронці почали з'ясовувати деталі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 2 грудня на вулиці Данила Галицького під вікнами багатоповерхівки виявили тіло жінки. Смерть настала внаслідок падіння з висоти шостого поверху.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!