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У Дніпрі жінка мучила 4 дітей: історія отримала продовження

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Мешканку Дніпра, яка підозрюється в знущаннях над рідною донькою і трьома прийомними дітьми, на час слідства відсторонили від виконання обов'язків на роботі.

Жінка є заступником директора в 89 школі, розташованій по вул. Титова. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Дніпровського міської ради.

Підозрювану відсторонили від виконання обов'язків

Підозрювану відсторонили від виконання обов'язків

"На час розслідування її відсторонили від виконання обов'язків", – сказала кореспонденту представниця пресслужби Анастасія Дерев'янченко.

Вона зазначила, що поки не закінчиться слідство, про звільнення мова не йде.

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Також в сюжеті телеканалу "1+1" була озвучена інформація, що раніше жінка працювала юристом-консультантом в міському центрі соціальних служб.

Більш того, повідомляється, що жінці було присвоєно звання "мати-героїня".

Крім іншого, компетентні служби з'ясовують, яким чином вийшло, що в документах при оформленні опікунства була вказана одна адреса, зокрема двокімнатна квартира, на яку жінка не мала права, а за фактом сім'я жила в кімнаті гуртожитку площею 17 кв. м і відправляла запити на отримання більш просторого житла.

Зазначається, що жінка взяла дітей з притулку. Наразі її позбавили прав опіки, а також вирішується питання про позбавлення її батьківських прав.

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Наразі прокуратура оскаржує рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція забрала дітей у жінки, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. 24 серпня 56-річної підозрюваної обрано запобіжний захід на час слідства у вигляді нічного домашнього арешту.

Поліцейські відвідали дітей, які перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації в Дніпрі. Пресслужба поліції повідомила, що жінка в покарання садила дітей на ланцюг і била палицею.

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Україна Дніпро
Теги
діти домашнє насильство постраждала дитина поліція школа
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