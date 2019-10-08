У Дніпрі жінка кинулася під авто: момент потрапив на відео

У Дніпрі 8 жовтня на Слобожанському проспекті Nissan скоїв наїзд на жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці.

ДТП сталася близько 6:00 в декількох метрах від підземного переходу. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі жінка потрапила під колеса автомобіля Колаж

Відомо, що автомобіль Nissan рухався в сторону Підгороднього. Раптово на проїжджу частину з-за мікроавтобуса вибігла жінка. Водій легковика не встиг загальмувати і збив пішохода.

Шофер відразу ж викликав на місце аварії швидку і поліцію. Постраждалу госпіталізували в міську лікарню № 6. На даний момент інформації про її стан немає.

Деталі того, що сталося, з'ясовували патрульні і слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася смертельна ДТП з автобусом. У салоні автобуса перебувало 25 пасажирів і водій. В результаті аварії пасажирка автомобіля отримала смертельну травму і загинула на місці події.

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