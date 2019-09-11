У Дніпрі засікли чоловіка з гранатою на дитячому майданчику

Патрульні поліцейські виявили на дитячому майданчику по вул. Піонерській в Дніпрі чоловіка, який розпивав алкоголь, та вилучили у нього гранату.

На 41-річного порушника склали адміністративний протокол за порушення правопорядку, передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Поліція вилучила гранату у чоловіка на дитячому майданчику

Згідно з повідомленням, близько опівдня 9 вересня патрульні поліцейські помітили чоловіка, який курив і розпивав алкоголь в недозволеному місці. Вони вимагали припинити правопорушення і задали питання про наявність заборонених предметів.

Чоловік зізнався, що має при собі підствольну гранату, яку поклав прямо в кишеню сорочки.

"За його словами, знайшов боєприпас на золовідвалі за дачним кооперативом і ніс додому як сувенір", – повідомляє пресслужба.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Боєприпас вилучили вибухотехніки.

Вилучений вибухотехніками "сувенір" Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Ірпінщіні (Київська область) чоловік, якого підозрювали в злочині, напав на правоохоронців під час затримання і кинув в них дві гранати. Під час обшуку в його будинку виявили ще 2 гранати і вогнепальну зброю.

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