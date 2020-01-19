У Дніпрі загинув чоловік, зістрибнувши з моста. Фото 18+

У неділю, 19 січня, в Дніпрі в гаражному кооперативі на вулиці Тополиної помітили чоловіка, який нерухомо лежав на землі.

Спочатку здавалося, що він перебрав з алкоголем, впав і заснув. Пізніше з'ясувалося, що він мертвий. Про це повідомив Інформатор.

Бригаду швидкої допомоги і поліцію на місце викликали люди, які прийшли в свій гараж. Вони намагалися привести чоловіка до тями, але той абсолютно ні на що не реагував. Медики приїхали швидко, але зробити вже нічого не змогли - вони констатували смерть.

Чоловік був пристойно одягнений. При собі мав мобільний телефон, гроші та документи, тому його особу встановлено. Попередньо, він покінчив життя самогубством, зістрибнувши з моста на проїзді Гальченко.

Чоловік впав з моста Інформатор

Чоловік впав з моста Інформатор

Чоловік впав з моста Інформатор

За непідтвердженою інформацією, в його курточці знайшли передсмертну записку. Правоохоронці з'ясовують, чи дійсно це був суїцид або це був інцидент з кримінальною складовою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Кам'янському Дніпропетровської області був виявлений труп молодого чоловіка. Він ліз до своєї коханої, з шостого поверху він зірвався вниз.

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