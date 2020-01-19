Головна Новини
19 січня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі загинув чоловік, зістрибнувши з моста. Фото 18+

703
Читати матеріал російською

У неділю, 19 січня, в Дніпрі в гаражному кооперативі на вулиці Тополиної помітили чоловіка, який нерухомо лежав на землі.

Спочатку здавалося, що він перебрав з алкоголем, впав і заснув. Пізніше з'ясувалося, що він мертвий. Про це повідомив Інформатор.

Бригаду швидкої допомоги і поліцію на місце викликали люди, які прийшли в свій гараж. Вони намагалися привести чоловіка до тями, але той абсолютно ні на що не реагував. Медики приїхали швидко, але зробити вже нічого не змогли - вони констатували смерть.

Новини
У Дніпрі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Фото

Чоловік був пристойно одягнений. При собі мав мобільний телефон, гроші та документи, тому його особу встановлено. Попередньо, він покінчив життя самогубством, зістрибнувши з моста на проїзді Гальченко.

Чоловік впав з моста

Чоловік впав з моста

Інформатор

Чоловік впав з моста

Чоловік впав з моста

Інформатор

Чоловік впав з моста

Чоловік впав з моста

Інформатор

За непідтвердженою інформацією, в його курточці знайшли передсмертну записку. Правоохоронці з'ясовують, чи дійсно це був суїцид або це був інцидент з кримінальною складовою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Кам'янському Дніпропетровської області був виявлений труп молодого чоловіка. Він ліз до своєї коханої, з шостого поверху він зірвався вниз.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги